Sucre dio la bienvenida a 2026 en medio de festejos de calle y fallas por el servicio de agua (+Fotos)

Sucre despertó lento a los festejos de fin de año e inicio de 2026. En Güiria, capital del municipio Valdez, se reportó el nacimiento del primer sucrense, a las 12:18 de la madrugada, en el hospital Andrés Gutiérrez Solís de esa población.

Se trata de la niña Ailany Joseanyelis Gadnier, quien pesó 3 kilogramos y midió 53 centímetros, cuya madre, Alexandra Gadnier, de 19 años, manifestó su emoción y esperanza por el nacimiento de la pequeña.

Los festejos callejeros marcaron el inicio del año en la mayor parte de la entidad. Es el caso de Bermúdez, donde los “amanecidos” se concentraron en el parque Miranda.

Otra zona que atrajo visitantes fue la plaza Bermúdez de San José de Areocuar, donde la fiesta duró hasta avanzada la mañana.

En Carúpano el inicio del año reportó nula actividad comercial, en el centro de la ciudad, mientras los tradicionales vendedores de verduras del mercado municipal, se emplazaban en las afueras de la instalación, que no trabajó este 1 de enero.

Muchas familias optaron por pasar este primer día del año en la playa o en los ríos, ubicados en los municipios Ribero y Andrés Eloy Blanco.

Es el caso de la familia Reyes, que enrumbaron a Kokoland para pasar una jornada de recreación en un balneario de la zona.

Otro grupo, los Ruiz, prefirió Playa Grande para quedarse a disfrutar el día. Alfredo Ruiz, el padre, señaló que son de Maturín y se quedaron en la zona porque están en casa de familiares y les queda cerca.

Queja

En cambio, en la ciudad capital, Cumaná, abrieron el 2026 con quejas por un corte de agua no anunciado, que habría dejado sin el servicio a unas 20 comunidades cumanesas.

Entre las comunidades afectadas están El Peñón, La Llanada, Villa Cristóbal Colón, San José, La Trinidad, Campeche, Cantarrana, Pantanillo, Los Chaimas, Malariología y Brasil.

Las quejas se centraban sobre todo en lo intempestivo de la medida, que no permitió tomar previsiones a los vecinos.

Sucre / Corresponsalía