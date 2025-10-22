SUCRE | Concejales del municipio Andrés Mata califican como ilegal e inconsulto nuevo aumento de pasaje (+Fotos)

La Cámara Municipal de Andrés Mata, en el estado Sucre, emitió este martes un comunicado de rechazo a un nuevo aumento de pasaje, esta vez de 60% sobre la tarifa establecida, que recientemente había sido llevada a 50 bolívares. La línea local cubre la ruta San José-Carúpano y las poblaciones que quedan en el recorrido.

En el documento, se expresa el rechazo de los ediles a la medida, al calificarla de unilateral e inconsulta. “Este incremento, realizado sin la debida aprobación de las instancias competentes, representa una grave violación a lo establecido en el marco legal venezolano y vulnera el derecho al acceso a un servicio público de calidad y a precios justos”.

Agregan los concejales que el aumento impacta negativamente en la economía local, además de desconocer la potestad de los concejos municipales, para ejercer control y regulación del servicio de transporte público. Insisten en que, tras el aumento dado en el mes de septiembre pasado, cualquier aumento es considerado un acto ilícito, que vulnera los derechos de los usuarios.

Rectificación

Pidieron a los representantes de la línea de transporte Unión Conductores San José-Carúpano, rectificar la medida, y someter a propuesta cualquier ajuste tarifario, ante las mesas de trabajo del área transporte, para alcanzar acuerdos que beneficien a la mayoría.

El comunicado es firmado por el presidente de la cámara, Carlos Romero y avalado por el resto de los concejales del municipio.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano