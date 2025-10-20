Sucre | Colapsó el puente de Aricagua y se desbordó río en La Fragua y Las Trincheras

Nuevamente, el municipio Montes se conviertió en el epicentro de las afectaciones producto de las fuertes lluvias que caen en Sucre desde el domingo.

Vecinos de La Fragua y Las Trincheras reportaron el desbordamiento del río a la altura de esos sectores, por lo que debieron activar medidas de emergencia.

Mientras, el puente de Aricagua, se vio afectado por el aumento del caudal del río, provocando que parte de su estructura se desprendiera de la metálica y se derrumbara. Se trata del puente de San Salvador, el segundo puente que colapsa en el municipio, como consecuencia de las lluvias.

Paralización del tránsito

El tránsito quedó paralizado entre el sector y Amaguto, Los Cedros, Cuasimilla, Paradero, y otros.

Las autoridades del estado continúan desplegadas en diversos municipios. Se espera que en las próximas horas ofrezcan un balance del paso de la onda tropical número 48 por la región.

Extraoficialmente, se habla de dos jóvenes desaparecidos, como consecuencia de la crecida del río San Juan.

Sucre/ Corresponsalía