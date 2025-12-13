SpV rechazó incautaciones de buques petroleros por parte de EEUU

El ex legislador del estado Sucre y secretario general de Soluciones para Venezuela (SpV) Miguel Vázquez, como vocero de la organización, condenó que fuerzas militares de Estados Unidos interceptaron y confiscaron un barco y petróleo venezolano en aguas del Caribe.

Criticó qué los norteamericanos, basados en su poderío, actúen como modernos piratas de mar. "Hostigan y amenazan de manera desaforada y sin control alguno".

Agregó que el mensaje de supremacía es para todos los países latinoamericanos y del mundo, que usan esas aguas para comercializar y relacionarse. "El imperio gringo quiere que todos les pidan permiso, como si el Caribe fuera su patio trasero. Nos negamos a aceptar ese acto colonialista", remarcó.

Rechazo

Vásquez sumó al rechazo a este tipo de acciones, su condena a la incautación de una embarcación petrolera norteamicano, lo que a su juicio provoca que el comercio marítimo tienda a anarquizarse, "y sufrirán más los pueblos, por las carencias de mercancías, productos y equipos" .

Instó a levantar la voz en el mundo contra esta peligrosa manera de resolver las contradicciones entre naciones con poder.

"La diplomacia y la intervención firme de la ONU, OMC y otras instancias, deben ahorrarle sacrificios a la humanidad", dijo.

Señaló que Soluciones para Venezuela sigue inalterable en su posición de principios, de resolver las diferencias por la vía del diálogo y el entendimiento. "Son tiempos de calmar las tempestades", finalizó.

Sucre / Corresponsalía Carúpano