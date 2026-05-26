Movimiento Amigos de María Corina cuenta con estructura en 14 municipios de Anzoátegui (+Fotos)

El recién creado movimiento Amigos de María Corina ya cuenta con estructura política en 14 de los 21 municipios del estado Anzoátegui.

Así lo informó el coordinador regional de esa organización, Luis Valencia, quien precisó que sólo les falta juramentar directivas en Cajigal, Carvajal, Libertad, Independencia, Urbaneja, Aragua y Guanta.

"No es fácil, pero estamos trabajando. A finales de junio debemos estar constituidos en todo el estado, para luego realizar nuestro primer pleno regional", agregó.

Espacio de encuentro

Valencia hizo énfasis en que el movimiento es un espacio de encuentro en el mundo independiente de la dirigencia política.

"La idea es generar la posibilidad de trabajar todos juntos para lograr las reivindicaciones políticas, económicas y sociales de los venezolanos; aminorando la desconfianza de la sociedad civil en la dirigencia político partidista", resaltó.

Juramentación

El coordinador estadal de la estructura indicó que la última directiva que juramentaron fue en el municipio Miranda, el pasado fin de semana.

En esa jurisdicción quedó a cargo el ingeniero y empresario José Gregorio Sotillo, quien en su discursó manifestó que "asumo esta responsabilidad bajo el patrocinio de Dios y con el acompañamiento de un equipo de personalidades del mundo político e independientes, que trabajarán incansablemente por la libertad y la democracia. Y también, como corresponde, por los intereses superiores de Pariaguán y de todas las comunidades del municipio”.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez