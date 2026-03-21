Sólo ocho días duró el suministro de agua en Aragua de Barcelona

Luego de ocho días de la instalación de un nuevo equipo en la torre toma de la planta potabilizadora del municipio Aragua, en horas de la mañana de este viernes, 20 de marzo, se paralizaron las operaciones de bombeo y nuevamente la población quedó sin servicio de agua.

Así lo informaron residentes de Aragua de Barcelona, quienes señalaron que, al parecer, el motor eléctrico vertical de 150 HP, instalado el pasado jueves por personal de la Hidrológica Venezolana (Hidroven) y de la alcaldía, presentó fallas técnicas.

"Esto se cuenta y no se cree. Otra vez quedamos sin agua. Otra vez tenemos que comprar agua y no sabemos hasta cuándo durará este problema" comentó el ama de casa Nelly Martínez, al referirse a la situación.

Sectores afectados

La falla afecta a todos los sectores de la población, entre los que se encuentran Brisas del Rio, Vallejo, Francisco Carvajal Barrio Sucre, Gladys de Lusinchi, Los Silos, Avenida José Antonio Anzoátegui, Alberto Ravell, Barrio Obrero, San Pedro, Libertad, Caigüita, Arroyo, Sapacem y Barrio La Cruz.

La comunidad espera que el problema sea resuelto a la brevedad posible, pese a que los residentes destacaron que no han recibido información oficial sobre las acciones que tomará el gobierno local para restablecer el suministro de agua.

"Dios quiera que sea rápido, pero no hemos escuchado nada sobre lo que harán desde la alcaldía", dijo Wilman Pérez.

Aragua de Barcelona/ Danela Luces