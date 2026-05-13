Delcy Rodríguez regresó a Venezuela tras asistir a la CIJ por la disputa con Guyana

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles su regreso al país tras asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para defender personalmente los "derechos" de la nación sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en minerales, que se disputa con Guyana.

"Felices de estar de regreso a Venezuela, luego de lo que fue una extraordinaria defensa de nuestro territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia", dijo Rodríguez en un video publicado en su cuenta de Telegram.

La mandataria, acompañada de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, destacó la unión de Venezuela frente a este asunto territorial.

"Quiero (…) agradecer a la Asamblea Nacional por el acuerdo de respaldo a la postura de defensa de Venezuela en el caso de la Guayana Esequiba, quiero agradecer a la oposición venezolana que está en la Asamblea Nacional por su posición. Esta es la postura de una Venezuela unida", indicó Rodríguez, quien caminaba por un espacio cultural administrado por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La presidenta, abogada de profesión, llegó el domingo a Países Bajos para cerrar personalmente la semana de audiencias públicas sobre el Esequibo que se celebraron entre el 4 y 11 de mayo en la CIJ.

Durante su intervención el lunes, la mandataria calificó de "absurdo antijurídico" el caso territorial que enfrenta a Guyana y Caracas ante el alto tribunal de Naciones Unidas, al tiempo que señaló que "ninguna sentencia de esta Corte" brindará una "solución definitiva aceptable para ambas partes" y que solo conducirá a "preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico".

Según dijo al salir de audiencia, el país suramericano presentó más de 3.000 folios ante la corte, pese a que, denunció, Reino Unido le negó el acceso a pruebas.

Caracas / EFE