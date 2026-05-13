Realizaron conversatorio sobre el sistema de salud en la zona centro de Anzoátegui

Este miércoles, 13 de mayo, se realizó en el municipio Anaco el primer conversatorio sobre el diagnóstico del sistema de salud en la zona centro del estado Anzoátegui.

La actividad, organizada por el coordinador de Vente Venezuela en la ciudad gasífera, Julio Itriago, tuvo como objetivo articular soluciones a la crisis hospitalaria y contó con ponencias online de los doctores Luis Leopoldo González y Jesús Barrios Clavier, dirigentes regionales de salud y gestión pública del partido azul.

El encuentro fue liderado por Luis Suárez junto con Yasenia Cermeño y Vilma García, ambas profesionales de la Medicina que fungen como comisionadas de salud de Anaco y Freites.

Durante la jornada se presentaron propuestas técnicas para optimizar la atención médica y fortalecer la organización ciudadana en el estado Anzoátegui, tal como lo expuso García, quien destacó que es prioritario rescatar la infraestructura hospitalaria y mejorar los servicios básicos como el agua y el suministro eléctrico en los centros de salud.

"Además hay que garantizar la dotación de equipos necesarios para realizar estudios médicos, pues hay retrasos en los diagnósticos porque muchas personas no cuentan con recursos económicos para cubrirlos y lamentablemente eso los afecta", indicó.

Agregó que también es necesario rescatar la ética, la dedicación y la meritocracia del gremio médico.

Anaco / Danela Luces