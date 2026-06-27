Solidaridad con víctimas de los terremotos se desbordó en la Plaza del Rectorado de la UCV

Pasadas las 11: 00 am de este sábado, la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) comenzaba a desbordarse por los gestos de solidaridad que mostraban los caraqueños, llevando bolsas y cajas con incontables insumos para ayudar a las cientos de víctimas que dejó en el país -principalmente en el estado La Guaira- los dos terremotos registrados la tarde del pasado miércoles 24.

Jóvenes voluntarios se afanaban por organizar los artículos que iban llegando: Alimentos perecederos y no perecederos, medicinas, productos de higiene personal, comida para bebés, ropa de adultos y niños, zapatos, agua. Pero el ritmo del arribo de los cargamentos a ratos superaba la capacidad de trabajo para clasificar lo que iba llegando.

La sorpresa por la cooperación y el apoyo era lo único que no se extinguía en la mirada de los presentes, al igual que en otros centros de acopio de la ciudad.

Incluso camiones cargados de ayuda, provenientes del interior del país, se veían por la Autopista Gran Cacique Guaicaipuro, para ser clasificada y, posteriormente, distribuida en las zonas más afectadas por los sismos.

Rodolfo Baptista