Dos millones de personas celebran con la selección española en Madrid la Copa del Mundo

Dos millones de personas, según datos de la Delegación de Gobierno, siguieron el recorrido de la selección española por las calles de Madrid para festejar su segundo Mundial, en una celebración que terminó por todo lo alto en la Plaza de Cibeles.

Los actos de reconocimiento comenzaron desde la llegada al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez, en torno a las 14.25 horas, una hora y media después de lo previsto. Rodri Hernández, el capitán, fue el primero en bajar del avión, con la copa en las manos.

La selección fue recogida a pie de pista por un autobús serigrafiado con las palabras ‘Enhorabuena campeones’, rumbo a un hotel de Madrid.

Descanso breve

Después de un breve descanso, la expedición fue recibida por la Casa Real en La Zarzuela cerca de las 18.00 horas. «Ha sido un triunfo épico. Regresáis algo magullados, habéis encajado alguna crítica, pero qué es todo eso comparado con la alegría de traer la Copa a casa. Sois todos un conjunto estelar y legendario», declaró el rey Felipe VI.

A continuación, les esperaba Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en el Palacio de la Moncloa, quien agradeció a los jugadores su presencia y deseó, «por qué no, en 2030 soñar con que no hay dos sin tres, y encima siendo España país anfitrión del Mundial».

La multitudinaria celebración en Cibeles

En una abarrotada Plaza de Cibeles (120.000 personas, según Delegación de Gobierno en ese lugar), donde la fiesta había comenzado a las 19.00 horas con actuaciones musicales y varias sorpresas, los jugadores de España empezaron a hacer su entrada a las 22.10 horas, presentados uno por uno. También estaba entre el público el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

«Estos chavales que están aquí son la hostia, y no sé qué decir más», declaró Rodri, capitán del combinado nacional, quien también dijo que Ferran, goleador de la final, «ha sido muchas veces injustamente criticado y hoy es historia del fútbol español».

«Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que además son los mejores del mundo. Es un honor para mí. Juntos somos más fuertes», añadió Luis de la Fuente, seleccionador.

Madrid / EFE