Solicitan solución definitiva para el deterioro de las rejas de alcantarillas en la calle 9 de Tronconal III (+Fotos)

Habitantes y transeúntes de la calle 9 de Tronconal III, en Barcelona, solicitan a las autoridades competentes que trabajen en brindar una solución definitiva para el constante deterioro de las rejas de las alcantarillas que están en el cruce con la avenida 2, a escasos metros de la parada del Guásimo.

"Hace como cuatro meses vinieron y las acomodaron, luego hace como dos meses volvieron a venir y ya están deteriorándose nuevamente. Lo que hacen es venir con una máquina para soldar, ya ese material debe estar malo, tienen que sustituirlo por completo", expresó Luis Lezama.

Además de eso, Lezama aseguró que de siete rejas sólo intervienen las tres que están en el centro, quedando las laterales en malas condiciones.

Opinión similar

Similar opinión compartió Said Bermúdez, quien manifestó que desde hace aproximadamente 30 años presentan problemas con estas rejas de alcantarillas.

"Este año las han reparado como seis veces y la dejaron así por la mitad porque no tenían material. Esas rejas están vencidas, tienen que sustituirlas o poner ese tramo de concreto porque dicen que eso es un desagüe, pero cuando llueve no tiene ninguna función porque no corre", enfatizó Bermúdez.

Barcelona / Elisa Gómez