Solicitan mejorar el servicio funerario para los trabajadores del sector educación en Anzoátegui

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui, Maira Marín, elevó su voz este miércoles para solicitar que se mejore el servicio funerario para los trabajadores del sector educación (educadores, administrativos y obreros), especialmente para los dependientes del ministerio.

Marín señaló que la petición se encuentra apegada a la cláusula 39 de la Segunda Convención Colectiva Única y Unitaria de las Trabajadoras y los Trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Educación la cual establece, entre otras cosas, que debe brindarse una cobertura para servicios funerarios, a través el Fondo Autoadministrado de Apoyo Social y Salud.

Mientras que el párrafo único de ese instrumento expresa también que las organizaciones sindicales signatarias participarán en la gestión y contraloría social; además, efectuarán campañas informativas entre sus afiliados para velar por el derecho.

Aseguró que cuando fallece el trabajador o un familiar, deben lidiar con algunas situaciones que, a veces, impiden que gocen del aporte económico para cubrir estos gastos.

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Según la representante sindical, un ejemplo de ello es que para que puedan recibir esta ayuda, el servicio debe ofrecerse por una de las empresas que forman parte de la red del funerarias afiliadas a la cartera ministerial.

"Nosotros queremos denunciar y rechazar de manera enérgica, una vez más, el atropello ante la negación de un beneficio que es contractual y que en estos momentos lo mínimo que nosotros esperamos es que se atienda. Además, de que el monto está desfasado de la realidad económica porque ellos cubren el equivalente a 350 dólares y un servicio funerario en este momento oscila entre 550 y 600 dólares, como mínimo, un servicio básico, sin traslados a larga distancia y sin muchos beneficios", resaltó.

Es por ello que Marín reiteró que la póliza debe ser activada en el momento que el familiar o el trabajador lo solicite para cubrir ese gasto, indistintamente de la empresa funeraria que preste el servicio. Así como también, que se actualice el monto de la cobertura.

Barcelona / Elisa Gómez