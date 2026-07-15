Gremio trabaja en la inspección de escuelas y suelos en Anzoátegui tras los terremotos

Luego de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, desde el Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV) informaron que trabajan en la ejecución de un plan de inspección de escuelas y suelos en el estado Anzoátegui, como parte de una estrategia de prevención.

El ingeniero Eliézer Sanzonetti, coordinador de la Comisión Técnica de Emergencia en la entidad y asesor técnico postsismo, detalló que los chequeos a las instituciones educativas se hará de manera articulada con la gobernación.

Agregó que antes habrá un taller formativo para 150 personas entre ingenieros, inspectores y personal gubernamental.

De igual manera el vocero indicó que tienen previsto medir la vulnerabilidad de edificaciones que ya existen pues, según dijo, casi toda la conurbación de la zona norte de la entidad tiene problemas de riesgo de suelos.

Añadió que de Lechería hay estudios hechos por la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) sobre presencia de sedimentos blandos, lo que calificó como “preocupante”.

Sanzonetti adelantó que después que se hagan los talleres para las inspecciones, pretenden que quede activo un grupo para continuar esa tarea que inició el CIV con Funvisis “hace mucho tiempo”, pero que se paró.

Labor

Enzo Betancourt, presidente del CIV, también informó que tanto en Anzoátegui como en el resto del país se están formando equipos para evaluar estructuras dañadas por los terremotos.

Resaltó que la labor que están realizando la hacen con el mayor sentido de responsabilidad posible, pues hay viviendas que ya no son habitables y es necesario que sus propietarios lo entiendan para que, en sus posibilidades, busquen alternativas que no los sometan a riesgos de desplome.

“Esas personas que están en zonas rojas tienen que verlo de esa manera (que vale más la vida que cualquier propiedad). ¿Eso es más importante que el edificio? Nunca, jamás. Sabemos que de la noche a la mañana no se puede resolver, pero el Colegio de Ingenieros va a actuar con responsabilidad”, afirmó.

Lechería / Javier A. Guaipo