Calzadilla ve positiva la incorporación de Dinorah Figuera a reuniones con la AN presidida por Jorge Rodríguez

El dirigente político Simón Calzadilla afirmó que la participación de Dinorah Figuera en la reunión anunciada para el próximo 1 de agosto junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representa la incorporación de "un sector importante de la oposición venezolana" al proceso de negociación, lo que, a su juicio, amplía las posibilidades de alcanzar un cambio político en el país.

Durante una entrevista en el programa de Vladimir Villegas por Unión Radio, Calzadilla recordó que el Movimiento Por Venezuela (MPV) respaldó desde el pasado 18 de junio la iniciativa de diálogo y consideró que esta cobra mayor relevancia tras el agravamiento de la crisis nacional a raíz del terremoto ocurrido a finales de junio.

El dirigente sostuvo que la participación de Figuera, junto con el Gobierno y Estados Unidos, podría abrir el camino hacia un proceso de "reestructuración, reinstitucionalización y recuperación económica". Asimismo, recordó que el 26 de enero el MPV presentó un documento con las condiciones que, a su juicio, deberían permitir una transición política exitosa, incluyendo la creación de una instancia de negociación entre el Gobierno, la oposición y Estados Unidos.

Calzadilla señaló que esas propuestas coinciden con el plan de tres fases planteado por el senador estadounidense Marco Rubio, al contemplar medidas orientadas a la liberalización, el fortalecimiento institucional y la recuperación económica del país.

Sobre las recientes declaraciones de Jorge Rodríguez respecto a la conformación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Calzadilla consideró que el presidente del Parlamento rectificó su posición. A su juicio, el terremoto evidenció las debilidades de las instituciones del Estado y la necesidad de fortalecer su capacidad de respuesta para atender la emergencia y avanzar en la recuperación nacional.

Caracas / Redacción web