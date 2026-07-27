Solicitan acción conjunta para solucionar fugas de agua en Nueva Esparta

La Federación de Trabajadores de Nueva Esparta (Fetraesparta) expresó, desde Porlamar, municipio Mariño, su preocupación ante la crisis hídrica que afecta a la entidad insular.

La situación se originó hace cinco meses tras la fractura en el túnel trasvase del embalse Turimiquire, condición que limita el ingreso habitual del recurso hídrico a la región.

Ante este problema, la organización convocó al ingeniero José Isabel Martínez, asesor en servicios públicos y exdirector de la ya extinta Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe), ahora llamada Hidrológica de Venezuela (Hidroven).

Cifras

El especialista explicó que actualmente ingresan entre 500 y 600 litros de agua por segundo, cifra que representa cerca de la mitad de lo requerido bajo un esquema de racionamiento.

Martínez señaló que el escenario empeoró en los últimos meses debido a la deficiente distribución y a la pérdida de 80% del flujo de agua en tuberías rotas. Esta contingencia obliga a Hidroven y a los usuarios a extremar las medidas de racionamiento, siendo la población la principal afectada.

El representante gremial hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para coordinar soluciones. Propuso que las alcaldías conformen cuadrillas operativas para reparar fugas menores, mientras que las averías de mayor escala sean atendidas por Hidroven, con el apoyo de la Gobernación.

Solicitud

Asimismo, se solicitó la incorporación del sector empresarial y turístico en estas iniciativas.

El objetivo de esta iniciativa, elevada desde Fetraesparta, es reducir los porcentajes de agua no contabilizada y asegurar la prestación continua de los servicios básicos en la isla.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero