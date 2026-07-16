SNTP rechaza declaraciones de Diosdado Cabello: «Descalifican y estigmatizan a periodistas»

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (SNTP) rechazó este 16 de julio las declaraciones hechas un día antes por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, al considerar que «descalifican y estigmatizan a periodistas».

Esta reacción se produce luego de que, durante su programa Con el mazo dando, Cabello emitió duras críticas contra la cobertura que han hecho los periodistas luego de los potentes terremotos que azotaron a Venezuela el 24 de junio.

«Rechazamos las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, que descalifican y estigmatizan a periodistas y medios de comunicación nacionales e internacionales por la cobertura de la emergencia sísmica del 24 de junio», expresó el SNTP a través de su cuenta en X.

Asimismo, agregó que «informar sobre una emergencia, documentar sus consecuencias y dar voz a las víctimas forma parte del trabajo periodístico» y está amparado «por el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a recibir información».

¿Qué dijo Diosdado Cabello?

Cabello denunció que luego de la tragedia en el país se está produciendo una «guerra mediática», al tiempo que aseveró que «lo peor del palangrismo mundial quiso hacer una hoguera, quisieron hacer una fiesta de sangre, de muerte» a través de noticias falsas «buscando alebrestar a los venezolanos».

Desde su percepción, afirmó que Venezuela sería «el primer país del mundo» en enfrentar un desastre natural de esta magnitud, mientras, según él, combate una campaña de desinformación.

«Un país que sufra una tragedia de naturaleza, que tenga que luchar contra las consecuencias de esa tragedia y luchar contra una terrible guerra mediática, miserable, una guerra mediática desnaturalizada, enfermiza. Una cosa terrible», manifestó.

Estos comentarios hacen eco de lo dicho el 2 de julio por la encargada del poder en Venezuela, Delcy Rodríguez, quien durante una rueda de prensa ofrecida a medios internacionales, responsabilizó a lo que llamó «laboratorios mediáticos» de haber intentado sembrar el caos en el acceso por carretera a La Guaira, estado decretado zona de desastre.

En los primeros días de la tragedia, miles de personas en motos y camiones llenaron las carreteras para ofrecer ayuda a los vecinos que necesitaban sacar a sus familiares de entre los escombros.

Este caos inicial fue atribuido entonces por Rodríguez a «una matriz mediática elaborada en laboratorios» cuyo llamado era «’que bajen todos a La Guaira’ para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate» y no a la voluntad espontánea de los ciudadanos.

A esto, el SNTP exigió el respeto a la labor de la prensa y que cese la estigmatización contra periodistas y medios.

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Caracas / El Pitazo