Dinorah Figuera: Hoy no hay en Venezuela condiciones para una elección presidencial

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, afirmó que en la actualidad no existen las condiciones necesarias para la realización de elecciones en Venezuela. Figuera hizo la declaración en una entrevista radial a la que fue invitada tras este martes anunciar el inicio de mesas de trabajo con la AN chavista.

“Hoy no existen condiciones en Venezuela para realizar unas elecciones. Hoy no existen condiciones en Venezuela para realizar unas elecciones. Por eso, ante la solicitud de elecciones ya, nosotros decimos ‘Consejo Nacional en construcción’; donde hoy estamos trabajando para que desde el primero de agosto allanemos el tema de los miembros, de la constitución, de la propuesta, en relación a los mecanismos de asegurar un voto poderoso, un voto que sea respetado, protegido con la voluntad popular de la gente, y de camino a que se revista de institucionalidad»”, señaló.

La dirigente indicó que el paso previo consiste en la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE). La agenda de trabajo conjunta con la Asamblea Nacional actual, que preside Jorge Rodríguez, inicia el 1 de agosto.

En esa primera etapa se revisan las leyes electorales, se definen los integrantes del nuevo directorio del CNE y se diseñan mecanismos para garantizar la protección del voto; todo ello busca devolver institucionalidad al organismo electoral.

Figuera, quien regresó a Venezuela en junio tras ocho años de exilio en España, mantiene coordinación con la Plataforma Unitaria Democrática y otros sectores opositores. La iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos.

La agenda conjunta abordará, según ha explicado en varias entrevistas, temas como el Tribunal Supremo de Justicia, la libertad de expresión y los derechos políticos, con el objetivo de avanzar hacia una transición. Figuera expresó voluntad política para dirimir diferencias y construir una ruta democrática que responda a las necesidades del país.

Caracas / Efecto Cocuyo