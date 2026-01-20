Sntp informó que periodista fue condenada a 10 años de prisión por “incitación al odio”

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) informó que a la comunicadora social Marifel Lucía Guzmán Chacín, de 36 años, la condenaron a 10 años de prisión, tras ser imputada por incitación al odio en el estado Anzoátegui, y hoy sus familiares temen por su vida.

Algunos familiares y allegados aseguraron al Sntp que el delito de Chacín fue denunciar, a través de sus redes sociales, el supuesto despido injustificado del que habría sido víctima por parte de la directiva del departamento de cultura adjunto a la Gobernación del estado Anzoátegui.

El arresto se registró el pasado 7 de febrero de 2025, en el sector Boyacá II de Barcelona, donde la mujer vivía junto con su madre y hermana mayor.

A pocos días de cumplirse un año de la aprehensión de la menor de sus cuatro hijos, Evelyn Chacín, de 69 años, exigió justicia y clama por su pronta liberación.

Contó que la comunicadora social fue sacada bajo engaño de su casa y denuncia que hasta ahora no le han permitido la defensa privada.

“Se la llevaron de la casa bajo engaño. Le dijeron que tenía que cumplir una misión y entregar unos insumos médicos. Horas más tarde, me entero que mi hija se encontraba detenida”, relató el ama de casa mientras intentaba secar su rostro bañado en lágrimas con manos temblorosas por temor a que a su hija pueda pasarle algo.

Visiblemente afectada y sumida en la preocupación, el ama de casa reveló que Marifel Guzmán padece de cuadros depresivos, y pese a los innumerables intentos de la familia para actuar en su defensa, no han podido conseguir esclarecer el hecho o conseguir algún beneficio que le permita regresar a su hogar. Mencionó que ni siquiera la han dejado obtener una copia del expediente.

“Todo ha pasado muy rápido. Hemos tenido mucho miedo de denunciar por las consecuencias que eso le pueda traer a mi hija, pero ya no aguanto más este dolor y este miedo que ha acabado con mi paz y la de toda la familia”.

Barcelona / Redacción web