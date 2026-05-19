Gobierno interino lamentó fallecimiento de Carmen Navas y dice que informará sobre lo sucedido con su hijo

El gobierno interino de la presidenta encargada Delcy Rodríguez manifestó su pesar por el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, ocurrido el domingo 17 de mayo de 2026.

Mediante un comunicado difundido este lunes, el Ejecutivo nacional expresó “profundo lamento” por la muerte de la octogenaria, cuyo deceso se da 10 después de conocer que su hijo, Víctor Hugo Quero, murió en custodia del Estado.

El gobierno sostuvo que desde el momento en que se supo de la denuncia vinculada al caso, Rodríguez ordenó el inicio de una investigación “rigurosa” con el objetivo de esclarecer los hechos.

Asimismo, se informó que se solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público para llevar adelante las averiguaciones correspondientes y garantizar la transparencia del proceso.

El documento oficial también señala que, una vez culminadas las investigaciones, se dará a conocer al país información detallada sobre los resultados obtenidos, así como las acciones que se deriven de los mismos.

Caracas / Redacción web