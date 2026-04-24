SNTP denuncia retraso de amnistía a periodista que estuvo encarcelado

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela denunció este viernes un retraso en la respuesta al proceso de amnistía solicitada "hace más de dos meses" por el periodista Luis López, quien estuvo encarcelado por 19 meses y salió de prisión el pasado 14 de enero.

En una publicación en X, la agrupación gremial consideró que el caso contra López -un periodista de un medio local del estado La Guaira (norte, vecino de Caracas)- es "parte de un patrón de judicialización y control contra quienes informan".

El sindicato divulgó también un video del periodista, en el que detalló que entregó su solicitud de amnistía ante la Defensa Pública el pasado 23 de febrero, tres días después de la promulgación de la Ley de Amnistía; y añadió que su defensora pública consignó la solicitud ante tribunales el 6 de marzo.

"Desde entonces, hemos ido cada semana, y cada semana es lo mismo. No hay un pronunciamiento del tribunal, ni a favor ni en contra, sobre la amnistía en mi caso", indicó el periodista en el video, quien calificó la situación como "tormentosa" y exigió una decisión favorable.

Esta denuncia se publicó un día después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara que la amnistía "llega a su fin", pese a que la ley no contempla una caducidad, y cuando aún hay 473 presos políticos, según organizaciones no gubernamentales.

La mandataria no dio detalles ni explicó en qué consiste el "fin" de la Ley de Amnistía y aseguró que los casos que "estaban excluidos expresamente" en el texto podrán ser atendidos en otros espacios, como el gubernamental Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, instalada este jueves.

Hasta el miércoles, 8.616 personas habían sido amnistiadas, de las cuales 314 estaban encarceladas y el resto tenía medidas cautelares, según informó entonces el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada del seguimiento a la norma.

Arreaza agregó entonces que seguían "recibiendo solicitudes de venezolanos que viven dentro y fuera del país".

Caracas / EFE