Sistema Turimiquire: Avanza despeje del túnel Guamacán para normalizar suministro de agua (+Video)

A través de un material audiovisual publicado en las redes sociales de la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, se dio a conocer el avance en las labores de rehabilitación del túnel Guamacán, pieza fundamental del sistema Turimiquire que surte de agua potable al oriente de Venezuela.
En el video se observa el despliegue de una "fuerza de tarea unificada" que trabaja para solventar las fallas en la infraestructura.
Según fuentes oficiales, los equipos técnicos han logrado extraer 1,000 metros cúbicos (m³) de sedimentos (piedras y rocas) de la tubería principal.
Carrillo informó que los trabajos se ejecutan en turnos de 24 horas, con el objetivo de remover los 1,400 m³ restantes para restablecer la distribución del vital líquido.
"Estamos en las profundidades de la montaña, supervisando este trabajo de ingeniería que busca estabilizar el sistema para el beneficio de Sucre y Nueva Esparta", dijeron los voceros del personal que efectúa las actividades en la zona.
Vale resaltar que el equipo está compuesto por: geólogos e ingenieros civiles y mecánicos, personal obrero de las comunidades cercanas y especialistas en manejo de maquinaria pesada.
Las autoridades gubernamentales aspiran a culminar esta fase del plan de reactivación en los próximos días. Mientras eso pasa, se aplica un programa de contingencia que incluye la utilización de camiones cisterna para atender a las comunidades de Cumaná, Araya, Marigüitar y la Isla de Margarita.
Cumaná / Redacción Web