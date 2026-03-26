Sistema Turimiquire: Avanza despeje del túnel Guamacán para normalizar suministro de agua (+Video)

A través de un material audiovisual publicado en las redes sociales de la gobernadora del estado Sucre, Johanna Carrillo, se dio a conocer el avance en las labores de rehabilitación del túnel Guamacán, pieza fundamental del sistema Turimiquire que surte de agua potable al oriente de Venezuela.

​En el video se observa el despliegue de una "fuerza de tarea unificada" que trabaja para solventar las fallas en la infraestructura.

​Según fuentes oficiales, los equipos técnicos han logrado extraer 1,000 metros cúbicos (m³) de sedimentos (piedras y rocas) de la tubería principal.

Labores continuas

Carrillo informó que los trabajos se ejecutan en turnos de 24 horas, con el objetivo de remover los 1,400 m³ restantes para restablecer la distribución del vital líquido.

​"Estamos en las profundidades de la montaña, supervisando este trabajo de ingeniería que busca estabilizar el sistema para el beneficio de Sucre y Nueva Esparta", dijeron los voceros del personal que efectúa las actividades en la zona.

​Vale resaltar que el equipo está compuesto por: ​geólogos e ingenieros civiles y mecánicos, ​personal obrero de las comunidades cercanas y especialistas en manejo de ​maquinaria pesada.

Las autoridades gubernamentales aspiran a culminar esta fase del plan de reactivación en los próximos días. Mientras eso pasa, se aplica un programa de contingencia que incluye la utilización de camiones cisterna para atender a las comunidades de Cumaná, Araya, Marigüitar y la Isla de Margarita.

Cumaná / Redacción Web