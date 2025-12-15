Sistema de Orquesta en Bermúdez ofreció concierto con un amplio repertorio navideño

Unos 400 niños y jóvenes carupaneros mostraron su talento en el concierto de fin de año y cierre del aniversario del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles del municipio Bermúdez.

Katiuska Rivas, directora de la institución en la zona, resaltó que se sumaron al cierre del 50 aniversario del sistema a nivel nacional, “transformando con la música”.

Los niños y jóvenes realizaron un concierto impecable en la Concha Acústica Luis Mariano Rivera, que se paseó por un repertorio decembrino, emotivo y festivo, con las melodías más exitosas y tradicionales de la época. “Estamos aquí celebrando todos esos triunfos que ha tenido el sistema en su recorrido anual”.

Domingo Martínez, coordinador del Programa Académico Coral del núcleo Bermúdez, señaló que ya se preparan para celebrar el próximo aniversario.

Rafael Rojas, docente del núcleo, invitó a seguir creyendo en el programa. “Los invitamos a que se inscriban, se formen musicalmente, y no solo es la parte musical, es también la humana y sensible, que formamos aquí en nuestro núcleo”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano