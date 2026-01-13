Sinvema Sucre-Cumaná se suma a las voces que piden mejoras inmediatas para los docentes

El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, Gregory Quijano, se sumó al apoyo al comunicado emitido por la directiva de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), sobre la situación laboral de los trabajadores del sector educativo, y en el cual piden, entre otras cosas, reanudar las conversaciones sobre la contratación colectiva.

La FVM señala en su escrito que la vigencia del Decreto de Conmoción Exterior, aunado a la presencia de cuerpos de seguridad y militar, las limitaciones de traslado y los riesgos de seguridad ciudadana, son elementos condicionantes para el desarrollo de la actividad escolar, lo que produce preocupaciones válidas, alteraciones emocionales y angustia, tanto en las familias, docentes, personal administrativo y directivo.

Sobre el tema, Quijano señaló que entre las peticiones, además de esperar un reinicio de la discusión del contrato del sector, esperan el reconocimiento de los beneficios establecidos en el documento “y que fueron confiscados por el memorando 2792”.

Tabulador

Igualmente, dijo, están en el tapete temas como el establecimiento de un nuevo tabulador salarial o de una nueva asignación de acuerdo a la categoría de cada docente, por antigüedad y profesionalidad.

Explicó que se requieren mejoras debido al impacto que vive actualmente la sociedad venezolana, con el inicio de 2026, debido a medidas como el aumento del pasaje urbano, y el impacto que esto genera en el sector.

Temas

El comunicado de la FVM da cuenta de la situación en las aulas, como consecuencia de la situación del país, tanto en lo político como en lo económico, que se reflejan en la asistencia, el rendimiento y la motivación de los alumnos, así como en la capacidad de los docentes para cumplir con su labor.

Abordan temas como el ajuste salarial, la infraestructura escolar, el esfuerzo de los educadores, la necesidad de seguridad social y el acompañamiento psicológico.

Sucre/ Corresponsalía