Sinvema asegura que asistencia estudiantil fue baja tras la Semana Santa

La presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en Anzoátegui, Maira Marín, manifestó este lunes que el retorno de las actividades académicas, tras el asueto de Semana Santa, estuvo marcado por la baja asistencia de estudiantes.

"Por ejemplo, en Barcelona, zona norte de la entidad, en salones donde hay una matrícula de 24 estudiantes, sólo asistieron cuatro. Y así en otros planteles, porque fue muy baja la asistencia estudiantil. Sin embargo, el personal docente sí estaba en sus aulas", expresó.

Según el sondeo que realizó Marín, además de la baja que a veces, reportan los primeros días de clases tras un asueto, algunos representantes alegaron no contar con dinero para pagar pasaje o para cubrir meriendas a la hora de llevar a los niños. Así como también, pequeños con malestar gripal.

Impacto

Por otro lado, Marín señaló que tras el retorno de las actividades, en algunos planteles consiguieron puertas violentadas y en otros, como en la zona sur de la entidad, hubo hurtos del cableado, lo cual afecta la parte eléctrica.

Marín aseveró que la baja asistencia también repercute en donde existe inventario de comida para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues aseguró que entonces no preparan los alimentos para pocos estudiantes.

Barcelona / Elisa Gómez