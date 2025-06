Sintraudo: Eliminación de selección interna es una inminente intervención a las universidades

Luego de que el Ministerio de Educación Universitaria anunciara el sábado 28 de junio que las universidades públicas ya no podrán aplicar pruebas internas de admisión, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Oriente (Sintraudo) fijó posición en contra de esta medida.

Denunció que esta situación, que nunca se había dado en la institución, viola la autonomía universitaria.

El dirigente advirtió que esto es una "inminente intervención" a las universidades del territorio nacional.

"Con esto ellos se abrogan todo el ingreso de bachilleres a las instituciones. Antes tenían 30% de la selección, a través de la Opsu, pero ahora se irán a tomar el 100%. No estamos de acuerdo con esta decisión, es una inminente intervención. Luego dirán que tiene asignada una cantidad de cupos, los rectores explicarán que no hay capacidad para atender a tantos estudiantes, y es probable que después ellos exijan que les entreguen la universidad para meter profesores de la bolivariana o asignar cupos como quieran y a quien quieran", detalló.

Intención

A juicio de Díaz, las supuestas intenciones de intervenir las universidades públicas empezaron cuando el Estado comenzó a disminuir el presupuesto para las instituciones.

"Además, cuando empezó el problema con los ingresos por la Opsu, asignaban más cupos de la capacidad que tiene la universidad. Por ejemplo, el año pasado la Opsu asignó 4 mil cupos para el Núcleo Anzoátegui de la UDO, cuando la universidad tiene capacidad para 1.600 nada más. Con todo y eso, de los 1.600 de ese año siempre se le daba el 30% a la Opsu y los demás entraban por selección interna, ahora se le tendrá que dar el 100% de los cupos. Ni siquiera los familiares de los trabajadores podrán ingresar, que es un beneficio que hay por contratación colectiva", enfatizó el dirigente de Sintraudo.

Díaz alertó que no se le pueden seguir "quitando" facultades a las universidades. "Se tiene que retomar lo que veníamos trabajando. No puede ser que la Opsu, que debe velar por el presupuesto, no mande plata, pero sí estudiantes".

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez