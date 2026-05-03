Sinner arrolla a Zverev y conquista Madrid

El número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, arrolló al alemán Alexander Zverev, tercero del circuito ATP, y en 58 minutos se impuso por 6-1 y 6-2 para ganar, por primera vez en su carrera, el Masters 1.000 de Madrid y convertirse en el primer jugador en la historia que logra cinto títulos de este rango de forma consecutiva.

El tenista de San Cándido plasmó la superioridad que ha mostrado en los últimos cara a cara y ganó por novena vez seguida al germano, que jugaba su cuarta final en Madrid y que posee dos títulos del torneo de la Caja Mágica.

Sinner sumó su vigésima tercera victoria seguida en lo que va de 2026, la vigésima octava en torneos Masters 1.000 desde que ganó el pasado año el de París, al que ha añadido los cuatro primeros del curso: Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Madrid / EFE