Con la participación de 10 escuelas, se celebró el Día de la Danza en el municipio Mejía

En el municipio Mejía del estado Sucre se celebró recientemente el Día Mundial de la Danza con un evento masivo organizado por la Dirección de Cultura de la alcaldía, en la plaza Sucre de la población de San Antonio del Golfo.

10 escuelas de baile de diferentes estilos se unieron para celebrar por todo lo alto esta efeméride. Entre las agrupaciones participantes destacaron Fundación Andrea Rondón (Tarabacoa), Fundación Integral de Artes Escénicas Cachamaure (Cachamaure), Escuela de Danzas Amelia Armas (Paradero), Danzas Alí Primera (Pericantar), Danzas La Peña (La Peña), Fundación para el Talento Artístico Teresita Zorrilla, Danzas Nacionalistas María Elba Jiménez, Danzas Comunitarias El Terreno y como invitada especial, la Academia de Formación Artística Naileth Martínez, del municipio Ribero.

Apoyo

Durante el festejo, el alcalde del municipio Mejía, Euclides Colón, agradeció a todas las instituciones por mantener vivo el arte y preservar las tradiciones a través del movimiento.

Además, el mandatario hizo entrega de reconocimientos a estas casas de estudio como una forma de valorar el arduo trabajo que realizan diariamente en pro de la cultura local.

Sucre/ Corresponsalía