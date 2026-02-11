Sindicatos planean reunirse este jueves en la Casa Sindical de Barcelona

Dirigentes y miembros de sindicatos de distintos sectores de la administración pública planean reunirse este jueves 12 de febrero en la Casa Sindical de Barcelona, en el marco del Día de la Juventud.

La actividad fue convocada por la directiva de la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) y se prevé que comience a las 9:00 am. Según distintos voceros, uno de los objetivos es pedir una vez más salarios acordes al Artículo 91 de la Constitución Nacional.

También indicaron que la movilización se hará a poco más de un mes para que se cumplan cuatro años del último aumento salarial realizado por el gobierno nacional. Resaltaron que en todo ese tiempo sus ingresos se han devaluado notablemente y por eso saldrán con el objetivo de solicitar mejoras urgentes.

Desde el sindicato Unión Regional de Empleados Públicos del estado Anzoátegui (Urepanz) señalaron que dirán presente en la jornada. El presidente de la organización, José "cheo" Hurtado, dijo que se mantienen firmes en la lucha por los derechos y beneficios de la clase trabajadora.

Luis Reyes, secretario de reclamos del Sindicato Único de Empleados Públicos del Sector Salud (Sunep-Sas) en la entidad, aseguró que, junto al Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud), también atenderán al llamado de Fetranzoátegui.

Dirigentes del Movimiento de Trabajadores de la Salud en Anzoátegui (Motrasalud) igualmente dirán presente en la jornada, cuyo itinerario incluye una marcha aunque no está del todo claro si se llevará a cabo o no.

Los voceros consultados comentaron que se espera la participación de organizaciones sindicales del magisterio, así como del sector petrolero, entre otros.

Barcelona/ Javier A. Guaipo