Filibustero Carlos Rodríguez hace méritos para llegar a las Grandes Ligas

Carlos Rodríguez entró al 2026 con una nueva oportunidad en su carrera, la más adecuada para él en el sentido de mantenerse cerca para poder cumplir el sueño de finalmente debutar en Grandes Ligas (MLB), tras firmar como agente libre con los Padres de San Diego, y hasta ahora lleva una gran temporada.

De acuerdo con Ángel Conde, jefe de prensa de Navegantes del Magallanes -el club al que pertenece el outfielder en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)-, Rodríguez ha estado toda la zafra en Triple A con el conjunto El Paso Chihuahuas con el que acumula promedios de .305/.377/.405 con 44 anotadas, 15 dobles, tres triples, cuatro cuadrangulares, 56 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 15 intentos, todo esto tras 85 juegos disputados y previo a la jornada del domingo 02 de agosto.

“Siento que he tenido un buen año, bastante positivo, me he mantenido saludable que siempre es una prioridad para nosotros”, expresó el filibustero en un contacto telefónico. “Siento que la clave ha sido las ganas de mejorar cada día, y dar lo mejor en cada juego”.

Tope personal

Tal ha sido el desempeño del carabobeño, que ya implantó marca personal en producidas al superar las 52 que había totalizado en 2024 cuando pertenecía a los Cerveceros de Milwaukee y dividió su tiempo de juego entre Doble A y Triple A, y de seguir con este ritmo también podría superar topes en pisadas, dobles y estafadas.

Eso, en parte, ha sido gracias a algunos ajustes que ha trabajado al momento de ir al plato, ha mejorado ciertos detalles en el swing con el único objetivo de hacer más daño y poder llevar la pelota lejos hacia los jardines, algo que también se ha manifestado en la regularidad con la que conecta jonrones en los últimos dos años, sumando 12 en total.

De igual manera, ha sido superlativa la capacidad para tomar boletos, pues hasta ahora ostenta 41 pasaportes por encima de solo 39 ponches luego de 328 turnos. “He tratado de ser paciente en el home, tratar de agarrar turnos largos y conseguir pitcheos en el medio de la zona. Siento que esa paciencia ha sido clave para tener esa buena relación”, expresó.

Racha positiva

Asimismo, el patrullero de 25 años de edad tiene actualmente seguidilla de siete juegos al hilo pegando al menos un imparable y en ese período ostenta .387 de promedio ofensivo con siete rayas registradas, un vuelacercas y siete empujadas, lo que le ha permitido mostrar average general de .305 en la campaña; de continuar así, sería la primera vez desde el 2019 que finalice una contienda por encima de los 300 puntos.

Consciente del buen performance que ha tenido, el oriundo de Naguanagua mantiene las esperanzas de que pronto pueda llegar el llamado al big show, a pesar de que no está incluido en el roster de 40. “Hasta ahora no ha habido acercamiento para eso. Esperemos en Dios que así sea, y podamos subir este mismo año”.