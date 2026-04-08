Sindicalista denuncia que algunas áreas del hospital Razetti se encuentran en pésimas condiciones

El coordinador general del Movimiento de los Trabajadores de la Salud (Motrasalud), y delegado de prevención del Complejo Hospitalario Dr. Luis Razetti de Barcelona, en el estado Anzoátegui, Edisson Hernández, elevó su voz este miércoles para denunciar las pésimas y precarias condiciones en las que se encuentran algunas áreas del nosocomio.

En primer lugar, el dirigente gremial se refirió al estado de los cuartos de descanso, tanto del personal de Enfermería del área de emergencia, como de terapia intensiva.

"Estás áreas de descanso no cuentan con aire acondicionado desde hace aproximadamente un año y muchas veces no tienen luz porque las bombillas están quemadas. Sus condiciones son infrahumanas, lo cual afecta a quienes cumplen guardias nocturnas", expresó Hernández.

Por otro lado, el dirigente gremial manifestó que los tres aires acondicionados de la morgue no funcionan desde hace 20 días y solo se encuentra operativa una cava, de las tres que hay para preservar cadáveres.

"Y está trabajando a medias porque de repente se apaga. Está situación de la morgue es preocupante porque se puede generar un foco de contaminación. Los trabajadores han preguntado en el departamento de mantenimiento general y lo que les dicen, es que es un problema de luz, pero no muestran interés en solucionar. El personal de salud está cansado de la flojera mental de los gerentes, que no quieren solucionar los problemas", enfatizó Hernández.

El gremialista le hace un llamado al gobernador del estado Anzoátegui, Luis Marcano; y a la Autoridad Única de Salud en la entidad, Roberto Rojas, para que se aboquen a solucionar estos problemas.

Recordó los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt) y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) relacionados al derecho a la vida y a un ambiente laboral adecuado.

Barcelona / Elisa Gómez