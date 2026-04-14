Sin Bandera regresa a Venezuela con su “Escenas Tour”

Luego de tres años de ausencia en los escenarios venezolanos, el dúo Sin Bandera regresa al país con su gira internacional "Escenas Tour", un espectáculo con el que además celebra 25 años de trayectoria artística.

El concierto, producido por FC Producciones y Tu Evento, se presentará el próximo 6 de junio en la Marina Imbuca de Lechería, el 11 de junio en el Palacio de Eventos de Maracaibo y el 14 de junio en la Terraza del CCCT, en Caracas.

La gira incluye un repertorio de nuevas canciones como “¿Qué culpa tiene ella?”, “Nunca” y “Ha sido bueno”, junto a clásicos que han marcado a varias generaciones, entre ellos “Kilómetros”, “Suelta mi mano”, “Te vi venir” y “Que me alcance la vida”, consolidando su vigencia en la escena musical latinoamericana.

Cabe recordar que los nuevos temas de Leonel García y Noel Schajris son parte de su último lanzamiento titulado "Escenas", un álbum compuesto por 10 temas que abordan historias de vida, amor y desamor, reflejando la evolución y madurez del dúo dentro del pop romántico.

Las entradas para "Escenas Tour" ya se encuentran disponibles a través de la plataforma tuentradaweb.com, así como en puntos físicos autorizados. En Caracas, pueden adquirirse en el Bodegón Casa Mía (CCCT y Las Mercedes); en Maracaibo, en el Bodegón Casa Mía del Sambil y Bodegón Casa Cecilio Acosta; y en Lechería, en Pan de Tata.

FC Producciones y Tu Evento prometen un espectáculo de alto nivel técnico y artístico, reafirmando su posicionamiento dentro de la industria del entretenimiento en Venezuela.

Lechería / Redacción web