Sigue el descontento en sector comercial porteño por nuevas tarifas del aseo

Persisten las quejas de parte de los comerciantes que hacen vida en el centro de Puerto La Cruz, debido a las nuevas tarifas del aseo urbano.

En mayo el costo del servicio aumentó entre 800% y 900%, dependiendo del negocio, y esto llevó a los dueños de locales a reunirse con el alcalde del municipio Sotillo, Jesús Marcano, el pasado 22/5, a fin de que se revisara el ajuste, que catalogaron de "desproporcionado".

Ese día les prometieron que habría una reconsideración de los montos, y se aplicó a muchos, pero muchos comerciantes aún los consideran elevados.

Voces afectadas

"El comercio sigue en descontento con las soluciones que han planteado, no le vemos fin a esto y Protecnia (empresa encargada del aseo) no da su brazo a torcer. Tienen que tomar en cuenta el tipo de comercio, siguen siendo demasiado altas las tarifas. Están presionando para que la gente pague y ellos alegan que tienen camiones, pero Puerto La Cruz sigue siendo un desastre en materia de basura, ni siquiera vemos la mejoría con la nueva compañía. Hay gente que le llegó la factura en 500 euros y tras la revisión se la bajaron a 250 euros, que es una cifra bastante alta para desechos sólidos", opinó la comerciante Martha Rizzo.

Sus colegas Rafael Ferraro y Michelle Veggetti forman parte de ese grupo de dueños de locales que les disminuyeron los costos nuevos del aseo, no obstante, coinciden en que "siguen siendo muy altas".

A pesar de que sus negocios son grandes, insisten en que las autoridades y la empresa encargada del servicio tienen que hacer una revisión justa, que no sólo implique el tamaño del comercio, sino también el tipo de actividad y la cantidad de basura que producen diariamente.

Los comerciantes consultados afirmaron que "seguiremos la lucha" hasta que los montos se ajusten a la realidad económica que vive el país.

"Para pagar esas tarifas, tendríamos que trabajar como máquinas de hacer dinero. Si seguimos con estos costos elevados, la mayoría del comercio no llegará a diciembre", advirtieron.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez