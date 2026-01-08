Sigourney Weaver y Jason Isaacs formarán parte del reparto de la serie 'Tomb Raider'

Los actores Jason Isaacs, Sigourney Weaver y Celia Imrie formarán parte del reparto de 'Tomb Raider', la nueva serie de Amazon inspirada en la mítica franquicia de videojuegoes y que estará protagonizada por Sophie Turner como Lara Croft, según ha anunciado Amazon en una nota.

Hasta el momento solo se conocía la participación de Turner ('Game of Thrones') y la de Phoebe Waller-Bridge ('Fleabag') como creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge.

"Tomb Raider siempre se ha caracterizado por su narrativa audaz y sus personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del reparto aportan una profundidad y una solemnidad increíbles a la serie", señala Peter Friedlander, director de Amazon MGM Studios.

Leyenda del cine

Sigourney Weaver será Evelyn Wallis, una mujer misteriosa y de gran influencia interesada en explotar el talento de Lara, mientras que Jason Isaacs ('The White Lotus') interpretará a Atlas DeMornay, el tío de Lara, y Bill Paterson ('House of the Dragon') será Winston, el mayordomo de la familia Croft.

Completan el reparto Jack Bannon, John Heffernan, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, August Wittgenstein. Jonathan Van Tulleken dirigirá la serie y actuará también como productor ejecutivo.

Los Ángeles / EFE