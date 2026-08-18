Shakira reconstruirá la universidad y diez colegios afectados en Chocó por el terremoto en Colombia

La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

«Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy», dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

La cantante señaló que «cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir».

Shakira explicó que por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation dará otros 500.000, para un total de un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto.

La artista también hizo un llamamiento a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó.

Una deuda con el Chocó

Durante su visita, Shakira aseguró que el departamento arrastra una «deuda histórica» y advirtió de que la emergencia no debe terminar cuando pase la atención inicial de la tragedia, que en el Chocó deja al menos 13 personas muertas, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

La cantante colombiana Shakira visita este lunes la Institución educativa Carrasquilla Industrial, luego del terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE/ STR

«Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio», afirmó.

La cantante destacó además el trabajo que desarrolla desde hace 22 años en el Chocó la Fundación Pies Descalzos, que ha permitido graduar a unos 400 estudiantes, de los cuales el 70 % ha continuado sus estudios en la universidad.

El recorrido de Shakira y Buffet

Shakira recorrió junto a Buffett algunas de las zonas afectadas de Quibdó y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del departamento, donde saludaron a niños que los esperaban y a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Howard Graham Buffett, a quien Shakira definió como su «buen amigo», es hijo del multimillonario estadounidense Warren Buffett y con una larga trayectoria de trabajo en Colombia, recibió la ciudadanía colombiana en 2021, durante el Gobierno de Iván Duque, después de haber invertido más de 160 millones de dólares en proyectos en la región del Catatumbo, entre ellos la reconstrucción de carreteras, la sustitución de cultivos ilícitos y labores de desminado humanitario.

El empresario llegó en 2008 a Colombia de la mano de Shakira y su Fundación Pies Descalzos para apoyar la construcción de colegios en Barranquilla y Cartagena y desde entonces ha realizado distintas aportaciones a proyectos sociales en el país.

La cantante colombiana Shakira habla junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett durante una rueda de prensa este lunes, luego de visitar una de las zonas devastadas por el terremoto de magnitud 7,4 en Quibdó (Colombia). EFE/ STR

El trabajo de la fundación de Shakira en Quibdó

Quibdó es uno de los municipios más pobres de Colombia y de los más afectados por el terremoto, cuyo epicentro se situó en el departamento del Chocó, donde murieron al menos 13 personas, hubo miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

La Fundación Pies Descalzos trabaja desde hace dos décadas en Quibdó, donde en 2005 inauguró la sede María Berchmans de la Institución Educativa Antonio Ricaurte (INTAR), destinada a estudiantes de primaria.

Actualmente, Pies Descalzos construye una nueva sede de la institución, con capacidad para 960 alumnos y 6.000 metros cuadrados de área construida, cuya obra figuraba con un avance del 90 % en la web de la organización, sin que por ahora se haya informado de posibles afectaciones por el terremoto.

El mensaje de la artista frente a la tragedia

Shakira, que alcanzó este año el reconocimiento de cantante latina más escuchada en el mundo con su canción mundialista ‘Dai Dai’, ya había expresado su solidaridad con las víctimas poco después del terremoto y mostrado su apoyo a las familias afectadas.

«Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia», dijo en X el pasado lunes.

Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia.



En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y… — Shakira (@shakira) August 10, 2026

La visita se produce una semana después del terremoto, cuyo epicentro se situó en San José del Palmar (Chocó), y que golpeó con especial fuerza también a los departamentos de Valle del Cauca y a la región del Eje Cafetero.

El terremoto deja hasta el momento 287 fallecidos, 4.147 heridos y 194 desaparecidos, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Quibdó, Colombia / EFE