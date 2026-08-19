María Corina Machado celebra las recientes excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

En el marco de los recientes acontecimientos políticos en el país, la dirigente opositora y líder del partido Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, se pronunció este miércoles a través de su cuenta en X para manifestar su respaldo y emoción ante la salida de decenas de ciudadanos de los centros de detención en todo el territorio nacional.

"Cada venezolano que hoy sale de un centro de tortura a los brazos de sus familias nos da una alegría infinita. La dignidad y fortaleza que demuestran nos llena de orgullo", expresó en la mencionada red social.

Durante su mensaje, la dirigente aseguró con firmeza que Venezuela "será libre" y remarcó que la historia se encargará de reconocer «el inmenso sacrificio de sus héroes». Asimismo, hizo un llamado directo a las personas recién excarceladas a abrazar a sus seres queridos, respirar profundo y prepararse para trabajar juntos "muy duro reconstruyendo nuestro país".

Futuro institucional

Machado enfatizó que en el futuro institucional de la nación "habrá memoria, justicia y reparación", concluyendo su declaración con la frase "seguimos, de la mano de Dios".

El pronunciamiento de Machado ocurre poco después de que el Gobierno Interino de Delcy Rodríguez interino anunciara formalmente la excarcelación de 131 presos políticos.

La medida generó inmediatas reacciones en el ámbito internacional; el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este hecho como un paso crucial para el proceso de reconciliación en Venezuela.

De acuerdo con las precisiones ofrecidas por el jefe de la diplomacia estadounidense, un total de 1.046 venezolanos han sido liberados desde el pasado 03 de enero, en lo que representa un avance significativo dentro del contexto sociopolítico del país.

Washington / Redacción Web