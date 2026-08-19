Carabobo albergará la Copa Índigo MMA, en la que se le rendirá homenaje póstumo a David Brandt

Valencia, estado Carabobo, será la sede de la primera edición de la Copa Índigo MMA David Brandt, una competencia de artes marciales mixtas de alta exigencia, en la que se le rendirá homenaje póstumo al luchador David Brandt.

Según una nota de prensa, el evento reunirá a 20 atletas de diferentes partes del país y se celebrará el día sábado 24 de octubre en el Hotel Hesperia de Valencia bajo el patrocinio de SNC PHARMA, C.A.

La actividad, de acuerdo con los periodistas Iván López y Karina Herrera, será a beneficio de la Fundación David Brandt, la cual está orientada al bienestar emocional y a la salud mental en Venezuela.

Honores

Será un homenaje a la trayectoria de David Brandt, conocido en el ámbito deportivo y personal como "Índigo". Además de haber sido un profesional de la Comunicación Social y empresario, entrenaba activamente. Fue cinturón negro en la disciplina de kickboxing en la academia del Team Mara de Carabobo y Federación Estatal, con ascensos en Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) avalados a lo largo de su trayectoria como atleta por varias academias.

Julio César Brandt, organizador del evento, explicó que lo que motivó a llevar a cabo la justa fue respaldar a la Fundación bajo el concepto de responsabilidad social.

“Buscamos mantener la operatividad de sus programas de prevención, intervención y postvención del suicidio, así como el apoyo a la salud mental en todo el territorio nacional e internacional”, destacó.

Todo lo recaudado por la venta de entradas se destinará directamente a financiar los programas de esta fundación sin fines de lucro.

Espectáculo

"La Copa Índigo MMA David Brandt es concebida como un espectáculo de alto nivel donde la adrenalina y la competencia convergen. Más que una cartelera de combates, el evento está diseñado para ofrecer a los fanáticos de los deportes de contacto un show sin precedentes, respaldado por la preparación y disciplina de los atletas, con una organización de primer nivel", explicaron los encargados de celebrar la cita.

Las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) constituyen una disciplina de combate de pleno contacto que combina técnicas de distintas disciplinas marciales y sistemas de lucha, integrando el combate de pie y la lucha en el suelo. Actualmente se consolida como uno de los deportes de mayor crecimiento global, impulsado por organizaciones internacionales.

Cada peeador estará asistido por su cuerpo técnico y representará a sus respectivas academias. La Copa Índigo MMA David Brandt reunirá a competidores locales del estado Carabobo junto a delegaciones de Distrito Capital, Falcón, Portuguesa, Lara y Bolívar, entre otras entidades del país.

Contacto

Para el público general y los aficionados a los deportes de contacto, la Copa Índigo MMA David Brandt se transmitirá completamente En Vivo por vía streaming a través del canal oficial de YouTube y plataformas digitales.

Para mayor información sobre la venta de entradas, cartelera de peleadores y detalles de la competición ya está disponible en las cuentas oficiales de Instagram y YouTube: @copaindigomma.

Valencia / Redacción Web