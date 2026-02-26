Shakira está nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll

Shakira fue nominada por primera vez para ingresar al Salón de la Fama del Rock & Roll junto a otros artistas como Mariah Carey, Iron Maiden, Oasis y New Edition.

Entre los 17 nominados también figuran The Black Crowes, Jeff Buckley, Phil Collins, Melissa Etheridge, Lauryn Hill, Billy Idol, INXS, Joy Division/New Order, P!NK, Sade, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

La cantante colombiana es la única artista latina que figura entre los candidatos de esta edición, un año después de que la banda mexicana Maná se convirtiera en el primer grupo que canta en español en ser nominado al Salón en casi una década. Finalmente no fue incluida la agrupación.

Candidatos

Para ser candidatos a ingresar en el Salón de la Fama del Rock & Roll deben haber pasado 25 años desde el lanzamiento de su primera grabación.

Shakira debutó con su producción ‘Magia’, publicado en 1991, aunque su éxito internacional llegó unos años más tarde con ‘Pies descalzos’ (1995).

Aunque algunos aspirantes ya han estado entre los aspirantes sin éxito en otras ocasiones, diez de ellos, entre los que se encuentran Shakira, P!NK y Phil Collins, optan por primera vez.

Variedad

«Esta variada lista de talentosos nominados reconoce las caras y los sonidos en constante evolución del rock & roll y su continuo impacto en la cultura juvenil», afirmó John Sykes, presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock & Roll.

Esta preselección abre un proceso de votación, cuyo resultado se dará a conocer en abril, en el que se eligen finalmente qué artistas ingresan en el Salón.

Pueden ser incluidos en tres categorías: Influencia musical, Excelencia musical y el Premio Ahmet Ertegun para no intérpretes.

Honor

«La incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll es el mayor honor musical y estamos deseando celebrar la promoción de 2026 este otoño», añadió Sykes.

El Salón de la Fama del Rock & Roll fue fundado en 1983 y tiene su sede en Cleveland, en el estado de Ohio. Año tras año busca reconocer a las figuras de las industria que han tenido un importante impacto.

Nueva York / EFE