Sexta Jornada Científica, Tecnológica y Socioproductiva de la Uptp mostró avances en materia de investigación

En la Universidad Politécnica Territorial de Paria (Uptp) Luis Mariano Rivera en Carúpano, estado Sucre, se lleva a cabo desde este martes 25 de noviembre, la Sexta Jornada Científica, Tecnológica y Socioproductiva, en la cual se presentarán unas 40 ponencias, tanto de pregrado como de postgrado, realizadas por docentes y profesionales de la casa de estudios.

El rector de la Uptp, Néstor Malavé, destacó que se trata de un evento que han venido realizando de forma regular a lo largo de 2025, para difundir la labor de investigación que se realiza tanto en los programas nacionales de formación (PNF) como en las carreras técnicas.

Intención

Destacó que la intención es que se muestren los proyectos para el conocimiento público, tanto a nivel local, regional y nacional. La acción se estará realizando a lo largo de tres días.

Malavé destacó que en jornadas previas se han presentado un importante número de investigaciones, que a su entender muestran el esfuerzo colectivo para avanzar en esta materia.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano