Leopoldo López denunció confiscación de su vivienda en Caracas

El dirigente opositor venezolano en el exilio, Leopoldo López, denunció la confiscación forzosa de su residencia familiar en Caracas, la cual fue inaugurada recientemente por el Gobierno como un centro de atención para adultos mayores bajo la gestión de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, informó La Verdad.

Desde España, el exalcalde de Chacao y fundador del partido Voluntad Popular (VP) afirmó que su propiedad, ubicada en el noreste de la capital venezolana, fue objeto de graves daños estructurales antes de su reconversión.

"Entraron a mi casa, la saquearon, tumbaron las paredes, los techos, todo lo tumbaron. Hoy la casa la presentan como un programa social para la gente de la juventud prolongada", declaró López.

El líder político aclaró que no se opone al desarrollo de programas de asistencia para la tercera edad, recordando que durante su gestión municipal implementó iniciativas similares, pero rechazó el uso de la expropiación arbitraria de bienes privados con fines propagandísticos. "La dictadura (como catalogó al oficialismo) no solo se robó una casa, se apropió de un hogar lleno de recuerdos, fotos, libros y proyectos", añadió.

Antecedentes de "saqueo" y denuncias previas

De acuerdo con El Nacional, la toma definitiva del inmueble se produce meses después de que la activista de derechos humanos Lilian Tintori, esposa de López, alertara en redes sociales sobre un violento allanamiento en la propiedad.

Tintori detalló entonces que funcionarios destruyeron el interior de la vivienda y se llevaron pertenencias de valor sentimental, incluyendo juguetes de sus tres hijos, fotografías familiares y las mascotas de la casa.

Según las denuncias de los afectados, dicho operativo inicial habría sido ejecutado por órdenes directas de la administración oficialista.

Remodelación de vivienda

El diario español El País reportó que el acontecimiento señalando que la reconversión de la vivienda forma parte de una política de confiscación de bienes sin juicio previo, la cual afecta a diversas figuras de la oposición y perseguidos políticos que se encuentran en el exilio o la prisión.

Para López, esta medida representa un reflejo de "una realidad que viven millones de venezolanos" despojados de sus derechos.

Asimismo, el dirigente advirtió que todos los bienes tomados de forma irregular por el Estado "van a tener que ser encausados a sus legítimos dueños" en un eventual camino hacia la justicia y la recuperación democrática de Venezuela.

Madrid / Caracas / Redacción Web