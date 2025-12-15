Sexta Feria del Cacao y el Chocolate mostró a Paria como una potencia procesadora (+Fotos)

Río Caribe se convirtió en el foco del negocio cacaotero en el oriente del país con La Sexta Feria del Cacao y el Chocolate que se realizó el pasado sábado con la presencia de productores, procesadores y autoridades locales y regionales.

Este año, el evento se centró en los avances de la producción, pero también en el aprovechamiento del fruto por parte de los procesadores locales, quienes en los últimos años se han ido enfocando cada vez con más fuerza en dar valor agregado al Teobroma.

José Guerra, alcalde de Arismendi, y uno de los promotores de la actividad, señaló que en el caso del municipio, que junto a Cajigal concentra poco más de 90% de la producción de Sucre, tienen un plan cacao, que busca el incremento de hectáreas cultivables, convertirse en procesadores y que sea una zona bandera en materia de cacao.

Agregó que en Arismendi aspiran integrar el negocio del turismo con esa producción chocolatera, que permita al visitante disfrutar de los paisajes, pero también de toda la producción local en esa materia.

Convencimiento

Señaló que están convencidos en que se trata de la clave para romper la promesa y que permita al productor desarrollar su actividad hacia la agregación de valor.

Destacó como éxitos la concepción de una visión común sobre el fruto y en las acciones concretas, en las cuales convergen las organizaciones de base, los intermediarios y en el resto de los actores de la cadena, que cree es el logro más importante en este momento.

Precisó que Arismendi cuenta con unas 10 marcas en proceso de registro y están esperando el otorgamiento de la primera certificación de información geográfica de origen, que otorga el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que servirá para avalar a unos 3800 productores del municipio. “Es Arismendi la gran potencia cacaotera del estado sucre y no lo vamos a discutir con nadie”.

Esfuerzo

En la expoferia, se unieron empresas sólidas en el mercado, como Yeih Chocolate y otras que están emergiendo como Choco Mako, una empresa, que tiene unos tres años con sus productos a nivel local.

José González, representante de la empresa, explicó que usan cacao de El Cuchape, una población de Arismendi y participan en las ferias en un esfuerzo por dar a conocer sus productos, entre los cuales están polvo de cacao, tabletas, bombones, grano, entre otros.

La visión de darse a conocer ha resultado en asociaciones con otras marcas, a las cuales proveen de materia prima procesada a partir del cacao local.

Plataforma

José Gregorio Castillo, dueño de Castillo Chocolatería, expresó que la feria se convirtió en una plataforma de proyección para quienes producen cacao y como emprendedores asumen la tarea de dar un valor agregado a lo que producen y mostrarlo.

Castillo Chocolatería está en la fase de permisología para ampliar el margen del mercado y poder llegar a los anaqueles.

Andreína Quijada, gerente de comercialización de Yeih Chocolate, señaló que la participación en este tipo de eventos los ayuda a promover sus productos, porque les sirve de vitrina. “Aquí en los municipios parianos es donde nace todo”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano