Servando y Florentino anuncian tercera fecha de conciertos en Caracas y estrenan remix con Jerry Rivera

Servando y Florentino siguen marcando pauta en la música latina. Tras agotar en tiempo récord dos presentaciones en Caracas como parte de su gira "Se Buscan Vivos o Inmortales World Tour 2025/2026", los Hermanos Primera confirmaron una tercera función el sábado 18 de octubre en “La Caleta”, en la Terraza del CCCT.

El dúo, que bautizó como “Rutas de Escape” sus nuevas experiencias en vivo, celebrará en la capital venezolana los días 16, 17 y 18 de octubre, antes de continuar su tour internacional por Buenos Aires, Lima y Santiago, y regresar luego a ciudades como Mérida, Puerto La Cruz, Maracaibo, Valencia y Margarita.

Como regalo a su fanaticada, lanzaron este viernes a medianoche un remix de su éxito Lunares junto a Jerry Rivera, “El bebé de la salsa”. “Qué mejor forma de celebrar que ya estamos a menos de un mes de nuestro primer show, que con una canción junto a nuestro hermano Jerry Rivera”, expresaron Los Primera, destacando que esta colaboración marca el inicio del Lado B de su gira.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un hito dentro de la salsa romántica. Mientras tanto, las entradas para las funciones en Venezuela continúan a la venta a través de www.ticketplate.com (@ticketplateve).

Caracas / Redacción web