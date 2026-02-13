Seniat dictó inducción para la declaración online a empresarios afiliados a Fedeindustria Sucre

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y Fedeindustria Sucre, se desplegaron en las delegaciones del ente gremial en la entidad, para dictar una inducción especializada sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISLR) por la vía electrónica.

Henry Viloria, vocero de la Delegación Bermúdez, que recibió el taller el pasado martes 10 de febrero, señaló que se trata de un esfuerzo conjunto por impulsar el cumplimiento de los deberes formales y fortalecer la economía regional.

En Carúpano, la actividad se llevó a cabo en el hotel Eurocaribe, con colaboración de fiscales del Seniat, adscritos a la Unidad de Tributos Internos Carúpano-Paria. La jornada estuvo dirigida, específicamente, al sector hotelero y turístico de la zona.

El evento contó con la participación de aproximadamente 35 empresarios y representantes gremiales, quienes recibieron formación técnica y asesoría directa.

Viloria destacó que se trata de una alianza estratégica por el desarrollo, con el objetivo de educar al empresariado turístico en materia fiscal.

Explicó que durante la sesión, los funcionarios del Seniat informaron detalladamente el proceso de declaración vía online, facilitando las herramientas tecnológicas para que los contribuyentes realicen sus trámites de manera ágil y correcta.

Campaña

La acción forma parte de una campaña de concienciación, por lo que representantes de la institución recordaron que estas inducciones se intensifican durante los primeros tres meses de cada año, coincidiendo con la zafra tributaria. Las jornadas se replicaron en las ciudades de Cumaná y Güiria.

“El propósito fundamental es motivar y educar al contribuyente sobre sus responsabilidades, generar conciencia tributaria para el sostenimiento del gasto público y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el marco de la política fiscal vigente”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano