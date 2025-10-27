Segundo Seminario de Gestión e Innovación Educativa se realizará en la Uptp

Los días 30 y 31 de octubre se realizará en la Universidad Politécnica Territorial (UPTP) de Paria Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre, el Segundo Seminario de Gestión e Innovación Educativa y como parte del doctorado y la maestría en el área, que imparte la Universidad Experimental Libertador.

Néstor Malavé, rector de la Uptp, señaló que el seminario forma parte de los esfuerzos de articulación con otras universidades, para llevar a cabo este tipo de actividades, centradas en fortalecer los estudios de postgrado.

Agregó que el evento tiene proyección local, regional e internacional, al contar con la participación de ponentes de Ecuador y España, por la vía multimodal.

También se enlazarán con otros estados de Venezuela, tal es el caso de Barinas, que aportará en el evento.

Convocatoria

El evento estará abierto a la base productiva local, estudiantes de pre y postgrado, que de alguna manera, serán los representantes del sector educativo local.

Jesús Meneses, uno de los doctorantes de la Upel y organizador del seminario, dijo que buscan que estudiantes de pre y postgrado, así como asistentes de entidades públicas, empresa privada, entre otros, se acerquen a las innovaciones que se están desarrollando en estos estudios.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano