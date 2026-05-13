Sectores de Caracas están sin luz: El Llanito sufre apagones desde hace tres días

Sectores de la capital venezolana están sin servicio eléctrico desde la madrugada de este 13 de mayo. Entre los más afectados están las personas que viven en la urbanización El Llanito, ubicada en el municipio Sucre, porque padecen apagones desde hace tres días.

De acuerdo con reportes de usuarios en las redes, zonas de Catia, en el municipio Libertador, El Llanito, en el municipio Sucre, así como Lomas de Prados del Este, Colinas de Tamanaco, Colinas de Bello Monte, y Lomas de La Trinidad, en el municipio Baruta, se encuentran afectadas por los cortes eléctricos desde la madrugada de este miércoles.

El Llanito con cortes eléctricos desde hace tres días

La urbanización El Llanito registró un corte eléctrico este miércoles a las 4:00 a.m.; sin embargo, una personas afectada informó al equipo de El Pitazo que esta situación se ha repetido desde hace tres días, cuando los apagones se han hecho más frecuentes.

Catia, sin luz y sin agua

El activista Carlos Julio Rojas reportó a través de su cuenta en X, que hay varias zonas en el sector Altavista de Catia que se encuentran sin luz desde la madrugada; asimismo, vecinos reclaman la presencia de Hidroven en el sitio, pues es recurrente que tarden varias semanas antes de recibir el servicio del agua.

Asimismo, Rojas asegura: «Los apagones llegaron para quedarse en nuestra Caracas mientras trabajadores de Corpoelec manifiestan trabajar con las uñas».

Zonas del municipio Baruta afectadas

El alcalde del municipio Baruta, Darwin González, aseguró que el servicio eléctrico ha presentado fallas en Colinas de Tamanaco, Colinas de Bello Monte, Lomas de La Trinidad, Lomas de Prados del Este, entre otras; no obstante, agregó que se ha puesto en contacto con Corpoelec y que ya hay cuadrillas atendiendo la situación para restablecerlo en el transcurso del día.

Este miércoles en horas de la madrugada se produjo una protesta en Valencia, estado Carabobo, luego de vecinos del sector Ciudad Plaza Sur decidieron salir a la calle para reclamar una solución al problema, pues tienen más de 24 horas sin luz; sin dejar de lado que, reportaron pérdidas de comida y daños de electrodomésticos. En todo ese tiempo, las autoridades no han hecho acto de presencia en el lugar.

Los 45 días del Plan Especial de Ahorro Energético anunciado por Delcy Rodríguez, solo sirvieron para que aumentara el número de apagones y para extender los bloques de racionamiento que pasaron de 4 a 8 y 10 horas consecutivas sin electricidad.

Ante esto, el ministro de Energía Eléctrica, Ronaldo Alcalá, llamó a la población a colaborar «apagando la luz» para poder resolver los problemas eléctricos en el país, ya que, aunque las autoridades trabajan «arduamente para la recuperación y la estabilización del sistema» considera que «todos formamos parte de esta sociedad y todos debemos colaborar».

Caracas / El Pitazo