Sector universitario anzoatiguense protestará dos veces esta semana para exigir mejoras socioeconómicas

Sigue la lucha por lograr mejoras socioeconómicas para los trabajadores del país.

En esta ocasión el sector universitario convocó para este martes 9 de junio una nueva protesta en todos los estados del territorio nacional.

En Anzoátegui, la jornada de reclamos se llevará a cabo en los portones de todos los núcleos de la Universidad de Oriente (UDO).

Así lo informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la institución (Sintraudo), Ignacio Díaz, quien hizo énfasis en que el objetivo de la actividad de calle es mostrar el descontento que tienen por la difícil situación que atraviesa la masa laboral en Venezuela.

"Este martes el portón principal de la UDO-Anzoátegui será escenario para protestar pacíficamente en contra de un régimen, que sigue aplicando políticas de hambre, irracionales y excluyentes, como el llevar ya más de cuatro años sin aumentar los sueldos, salarios y pensiones, sin servicios médicos, imponiendo el memorando 2792 y el instructivo ONAPRE, con deudas desde hace nueve años, prestaciones sociales devaluadas sin cancelar desde el año 2012 y ahora el bono de profesionalización, que se resisten en otorgarlo a quienes tienen el grado académico como requisito para este beneficio", manifestó.

Según díaz, el "portonazo" se iniciará a las 8:30 de la mañana y está prevista la participación de profesores, personal obrero y administrativo, autoridades, pensionados y jubilados, y estudiantes de La Casa Más Alta.

"Traigan sus consignas, pancartas, pitos y matracas, los derechos que no se exigen, se pierden y en la unión está la fuerza", apuntó.

Más protestas

El secretario general de Sintraudo añadió que el sector universitario también se unirá al paro nacional convocado por el magisterio para este miércoles 10 de junio.

"No compartimos lo de la paralización de actividades, pero no nos dejan de otra, porque no hay respuesta, así que el miércoles acompañaremos el paro nacional. El ministerio tiene disposición de diálogo, y la ministra (Ana María Sanjuán) dice que está hablando con sinceridad, y nosotros también estamos siendo sinceros, ya la situación no se aguanta", concluyó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez