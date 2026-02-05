Sector privado en Bermúdez anunció alianza para promover la realización del Carnaval de Carúpano

Voceros de los sectores empresariales del municipio Bermúdez, en el estado Sucre, anunciaron la formalización de una alianza estratégica para impulsar al Carnaval de Carúpano, no sólo como patrimonio cultural, sino también como un evento que al formar parte del calendario turístico nacional genera beneficios económicos para muchas empresas y emprendedores.

Alejandro Prosperi, presidente de la Cámara de Comercio y presidente del Grupo Intercacao, anunció que como parte de la alianza y en apoyo al evento, en esta edición decidieron patrocinar actividades para el realce de la fiesta.

Señaló que se trata de mostrar lo que puede lograr el sector privado, en pro del desarrollo y crecimiento económico del estado Sucre y agregó que se trata de una alianza histórica entre la Cámara de Comercio de Carúpano, Fedeindustria Sucre, las empresas Yeih Chocolate, Mística 107.1 FM, Fundación Prosperi y Carnival Film.

Promoción

José Leonardo Termini, delegado de Fedeindustria en Bermúdez, expresó la voluntad de trabajar unidos en beneficio del desarrollo de Carúpano y de allí, que estén en alianza con relación al Carnaval y la reactivación del aeropuerto local.

Termini puso como ejemplo que para la temporada se están promoviendo tarifas atractivas por parte de los operadores, para lograr elevar la ocupación hotelera y facilitar el acceso de los turistas a Carúpano.

“Hay muy buena expectativa y se hizo un buen trabajo de promoción en conjunto con la gobernación, desde el año pasado, con Fitven”.

Al respecto, dijo que es una necesidad terminar de armar el calendario turístico para todo el año con actividades culturales, históricas, religiosas y seguir promoviendo el destino que cuenta con cosas maravillosas.

Agregó que están convencidos del impacto económico del carnaval, que no sólo genera ingresos a los operadores turísticos sino a toda la economía local y de los municipios de Paria, por lo que considera vital el evento para la economía de la entidad e instó a que los ingresos económicos que genera la festividad sean reinvertidos en beneficios para la ciudad.

Perspectiva

Freddy Mata, presidente de la Asociación de Hoteleros y Posaderos de Bermúdez, reconoció el carácter patrimonial de la festividad, pero más allá de esta característica, destacó el volumen de negocios que genera en cuatro días de movimientos hacia la zona.

Explicó que la expectativa desde 2024 y la buena temporada de principios de este año son indicativos de que la festividad vendrá con más fuerza.

Agregó que hay muchas reservas desde la zona oriente-sur, pero también del centro del país, lo que configura una excelente perspectiva para los operadores, que vienen haciendo un trabajo en la zona.

Mata considera que el Carnaval de Carúpano es un producto turístico consolidado en el oriente del país, con un buen volumen de personas durante tres o cuatro días, que en su opinión lo convierten en un evento consumible y atractivo.

“Carúpano seguirá siendo el mejor carnaval de Venezuela, no sólo por el desfile de carrozas y comparsas, sino por lo que su pueblo le da. Una cosa son las atracciones y otra es lo que damos nosotros cuando hablamos de carnaval. No tengo dudas de que en este año 2026 tendremos los mejores carnavales del oriente venezolano”.

Sucre / Corresponsalía Carúpano