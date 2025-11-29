Secretario general de SpV llama a los venezolanos a rechazar planes intervencionistas norteamericanos

Al analizar la compleja situación que vive Venezuela, con la presencia militar norteamericana en aguas del Caribe, el exlegislador de Sucre y secretario general del partido Soluciones para Venezuela (SpV), Miguel Vásquez, señaló que el país vive hoy día momentos de en zozobra, por “el manido argumento de una ofensiva del gobierno norteamericano para evitar que lleguen drogas a su país”.

Vásquez señaló que el comportamiento intervencionista en el Mar Caribe, desconoce voces autorizadas de la ONU y otros investigadores que indican que el 90% de los estupefacientes que llegan al norte, lo hacen principalmente, por la vía del Océano Pacífico.

Con la crisis, dijo Vásquez, que lleva cuatro meses, “ha quedado claro que el Imperialismo norteamericano ha desarrollado la engañosa narrativa de la Venezuela productora y exportadora de cocaína y fentanilo, acompañada con la falsedad del Cartel de los Soles dirigido desde el gobierno venezolano, recién decretado como organización terrorista enemiga de los EEUU y contra quienes se justifican todo tipo de acción militar para su aniquilamiento”.

Cree que lo que no se dice desde “el gobierno de la potencia gringa”, es que el plan real es producir un cambio de gobierno en el país, “apoderarse de sus recursos naturales y a la vez intentar la supremacía, el dominio norteamericano en el mar Caribe, estropeando el libre tránsito y comercio que muchos países hacen con Venezuela y otros países latinoamericanos, a través de esas aguas”.

Espacios

Agregó que, si bien siguen siendo una potencia imperial, el dominio político, económico y militar de los norteamericanos ha decaído en los últimos años. “Con esta amenaza en el Caribe lo que pretenden es salir de gobiernos que les son incómodos para sus propósitos y seguir dominando a América Latina. Esa es la esencia real de esta maniobra en desarrollo. No nos engañemos. Ese argumento de ‘recuperar la democracia' resulta grotesco por cuanto su historia pasada ha sido imponer gobiernos dictatoriales, caso Chile, Nicaragua, Argentina y recién apoyan gobiernos no tan democráticos como el de Arabia Saudita, Afganistán, Qatar y pare usted de contar”.

Al respecto, el dirigente político dijo a los venezolanos en general, que el momento exige cerrar filas, tercamente, en defensa histórica de la soberanía nacional y hacerlo sin ambages, sin miedo al chantaje, sin duda alguna. “Es la patria, es el territorio, lo que está en discusión y peligro de ser intervenido por una potencia extranjera. Ponernos de su lado, no significa que no tengamos opiniones críticas de la manera cómo se están conduciendo algunas políticas de estado, para lo cual seguramente tendremos tiempo y espacio para intentar corregir y cambiar”.

Calificó a la oposición “antidemocrática y extremista”, como reincidente en su política de ponerse del lado del gobierno norteamericano en sus planes de apoderarse de nuestro país, “e incluso, hoy descaradamente se lo ponen en subasta si eventualmente lograran un cambio de gobierno producto de una intervención militar o cualquier otra vía antidemocrática”.

Agregó que los sectores populares, “descontentos con sobradas razones con muchas políticas gubernamentales y que de manera confundida siguen creyendo en las narrativas de esa oposición apátrida, debemos explicarles bien el peligro que hoy nos acecha como nación. Solo seremos ciudadanos de tercera bajo su dominio”.

Firmeza

Llamó a no permitir que el resentimiento, las frustraciones, por la ineptitud del gobierno, desborde. “La gente puede entender que ese liderazgo opositor extremista, radicado principalmente en el exterior, solo está por sus intereses y al servicio de diferentes potencias económicas hambrientas del petróleo y otros recursos naturales en nuestro país”.

Expresó que seguirán trabajando arduamente por derrotar maniobras y mentiras, “al querer confundir a la gente con la falsa premisa de que quienes defendemos la soberanía nacional ante el acoso norteamericano, estamos defendiendo al gobierno del presidente Maduro. Son dos cosas diferentes y sin ningún dilema ni contradicción, los venezolanos hemos de defender nuestra patria ante cualquier peligro intervencionista y colonialista”.

Aprovechó para recomendar al gobierno que promueva un proceso de amnistía general, proclive a lograr más escenarios internos de paz y reconciliación. “La buena iniciativa de conformar con amplitud el Consejo Nacional de Soberanía y Paz, debe ser confirmada y reafirmada aguas abajo en estados y municipios, con la inclusión formal de diferentes actores de la vida nacional, que no siendo funcionarios del gobierno ni militantes de los partidos que gobiernan, somos venezolanos auténticos con toda la voluntad, decisión y compromiso de involucrarnos en los planes concretos que se desarrollan en pro de la participación masiva para defender la soberanía nacional con el venezolanismo que nos caracteriza”.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano