Secretario del PCV en Sucre dijo que apoyan a los trabajadores en el reclamo por un ajuste salarial

El secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) en el estado Sucre, Luis Eurresta, manifestó la postura de apoyo de la organización, ante los reclamos de aumento del salario, que ya cump cuatro años y un mes sin ser ajustado.

Eurresta señaló que el reclamo salarial es el tema que está en el tapete. “Se viene hablando hace mucho tiempo que se va a ajustar el salario y realmente, no pasa nada”. Cree que el aumento del bono de guerra fue para “calmar las aguas”.

Destacó la postura de los gremios que rechazan los aumentos de bonos, porque lo que se requiere es un mejor salario, que es la base de cálculo de todos los beneficios que reciben los trabajadores, como las prestaciones, utilidades y las vacaciones.

“El salario está preso en 130 bolívares hace cuatro años y un mes. Eso es inaguantable. Los trabajadores venezolanos ya tienen cuatro años con el mismo aguinaldo, con la misma base de cálculo de las prestaciones”.

Acompañamiento

Señaló que saldrán a apoyar las manifestaciones que se realizarán este jueves en todo el país, desde la postura de respaldo a los trabajadores, para que se ajuste el salario, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución.

“La postura del Partido Comunista es salir a acompañar todo ese movimiento que se está dando para que el Ejecutivo nacional tome en cuenta el reclamo, y a la brevedad posible haga el ajuste, tanto para los activos como para los jubilados y pensionados”.

Dijo que desde el Frente de Lucha de la Clase Trabajadora y la corriente Cruz Villegas están metidos de frente con el reclamo, para pedir que se reivindique a los trabajadores.

Sucre / Yumelys Díaz