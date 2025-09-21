Secretario de Suepples reiteró petición de diálogo a la Gobernadora del estado Sucre

Ramón Gómez, secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Municipal y otros organismos (Suepples) reiteró su llamamiento al diálogo a la gobernadora Jhoanna Carrillo, al tiempo que volvió a solicitar públicamente que no se fraccione el pago de las utilidades, cuyas erogación iniciaría en el mes de octubre.

Gómez señaló que los sindicatos vienen solicitando reuniones para tratar temas de importancia e interés para la clase trabajadora, entre ellas el no fraccionamiento de la bonificación de fin de año. “No tiene la Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) la cualidad ni la autoridad para dividir, para fraccionar, un beneficio establecido en la convención colectiva”.

El dirigente recordó que los beneficios establecidos en las contrataciones, solo pueden ser cambiadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Cambios

Aprovechó para invitar a los afiliados a este gremio a las celebraciones del aniversario 46 del sindicato y para notificar cambios en la directiva, ante la renuncia del dirigente Anderson Machado, quien será sustituido por Rafael Milano, así como la designación de Eugenia Bellorín, como secretaria ejecutiva.

Igualmente, Gómez anunció la afiliación de 84 trabajadores de Transucre, que desde este jueves cuentan con sus credenciales y buscarán reuniones con las autoridades de este organismo para que los trabajadores gocen de los beneficios y garantías establecidas en la convención colectiva.

Sucre / Corresponsalía