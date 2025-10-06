Se mantiene alerta en costas de Anzoátegui por mar de fondo (+Video)

El fenómeno de mar de fondo, que se registra en las costas del estado Anzoátegui desde el pasado fin de semana, mantiene en alerta a las autoridades locales, quienes han tomado medidas de manera preventiva.

La alcaldía de Lechería anunció la prohibición del uso de las distintas playas de la ciudad y se restringió el paso por el bulevar de Playa Mansa. La misma acción fue anunciada por el gobierno local de Puerto Píritu, al oeste de la entidad.

Justamente desde el municipio Peñalver, específicamente desde las comunidades de La Cerca y El Hatillo, informaron que hay viviendas cuyo patio se ve afectado por la presencia de agua. Una situación similar viven en el sector Caño Salao de Barcelona, donde hay un par de familias perjudicadas.

Versión oficial

Según el alcalde de Lechería, Manuel Ferreira, el monitoreo que han realizado en los últimos días indica que las olas en esa área rondaron los dos metros de altura el domingo 5 de octubre, pero para este lunes 6 están por debajo del metro y medio.

En un video publicado en sus redes sociales, Ferreira llamó a la conciencia para evitar el uso de las distintas playas de la localidad, bien sea para disfrute o la práctica de deportes acuáticos. También adelantó que apenas pase el fenómeno trabajarán en la rehabilitación de espacios como Playa Mansa, donde el agua y la arena actualmente ocupan el bulevar.

Pendiente

La alcaldía de Peñalver informó al mediodía de este lunes que también realizan monitoreo en las costas de la localidad, entre distintos cuerpos de seguridad como Protección Civil (PC) Peñalver y la policía municipal.

En un comunicado indicaron que se cerraron, de manera temporal, todos los balnearios y zonas de playa de Puerto Píritu, El Hatillo y La Cerca por 24 horas, al menos en primera instancia.

Habitantes de los últimos dos sectores mencionados señalaron que hay, aproximadamente, 100 casas a pocos metros de la costa y las más próximas al mar tienen agua en el patio, aunque en ninguno de los casos ha llegado al interior de las viviendas.

Recordaron que en esa área carecen de rompeolas, por lo que se consideran más vulnerables ante el fenómeno.

Barcelona/ Javier A. Guaipo